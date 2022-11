Sondaggio Ghisleri, Fdi quasi al 30%. Tracollo Pd: ecco quanto perde

04 novembre 2022 a

a

a

Mentre Fratelli d'Italia continua a crescere, il Pd va sempre più giù e viene letteralmente "mangiato" dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: lo certifica l'ultimo sondaggio di Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research. Stando a questa rilevazione, al momento le intenzioni di voto continuano a essere orientate in gran parte verso Giorgia Meloni, ancora in "luna di miele" con gli elettori. Basta guardare i numeri di FdI, salito al 28,7% dei consensi, con un incremento del 2,7% dal giorno delle elezioni. Drammatico, invece, il dato riguardante il Partito democratico.

"Luna di miele? Meloni, occhio...": sondaggione-Ghisleri, c'è un crollo clamoroso

I dem di Enrico Letta hanno perso ben 2,6 punti rispetto al risultato elettorale, scendendo così al 16,5% dei consensi. A beneficiare di questa caduta sono i grillini, che invece in più di un mese sono riusciti a guadagnare l'1,6% dei consensi, salendo così al 17%. Sono loro adesso il secondo partito del Paese. Insomma le opposizioni, come fa notare la Ghisleri su La Stampa, "navigano sparse, non solo nel Parlamento, ma anche nell’intero Paese". E ancora: "Le forze politiche vicine al centro sinistra sono in cerca di una nuova unità che, più che derivare dai loro progetti comuni o dalla loro comune visione della società, potrebbe essere sostenuta dall’unico intento di porsi “contro” le scelte della maggioranza".

FdI fa il vuoto, ma... il super-sondaggio: alle spalle della Meloni una sorpresa enorme

In lieve aumento la Lega di Salvini, che sale dello 0,2 arrivando al 9%. Simili le condizioni del Terzo Polo che guadagna uno 0,4 arrivando all'8,2%. A calare invece è Forza Italia, che perde l'1,6% dei consensi, scendendo al 6,5%. Subito dopo troviamo Alleanza Verdi e Sinistra al 3,5%; +Europa e Italexit al 2,5; e Noi Moderati all'1.