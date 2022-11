Salvini, rivoluzione sulle nostre tasche: "Cosa accadrà tra 10 giorni"

07 novembre 2022 a

Matteo Salvini mette il turbo al governo. "Entro dieci giorni ci sarà la manovra di bilancio in Parlamento Sarà l’avvio di tutti i grandi progetti economici su cui si è impegnato il centrodestra, quindi lo stop alla legge Fornero e avvio di quota 41, l’innalzamento della quota della Flat Tax a 80mila o 100mila al 15 per cento, la pace fiscale con la rottamazione milioni di cartelle esattoriali, la revisione del reddito di cittadinanza, non toccandolo ma limitando abusi, truffe e soprattutto il fatto che non possa essere a vita per chi può lavorare".

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, lo ha annunciato durante una intervista a Rtl 102.5. "Entro dieci giorni gli italiani toccheranno con mano quanto abbiamo promesso in campagna elettorale", ha continuato il leader della Lega. "Fermo restando che gran parte dei fondi sarà però assorbita dal caro bollette".

In tema di sbarchi, ha concluso Salvini, "bisogna salvare vite, l'abbiamo sempre fatto e lo faremo ancora. L'Italia sta vivendo un momento difficile e non può essere lasciata sola, non possiamo permetterci di far entrare 100 mila persone irregolarmente. Torniamo all'applicazione della norma: salviamo viete e chiediamo all'Europa di intervenire con ricollocamenti. Quando erano in vigore i decreti sicurezza non solo sono diminuiti gli sbarchi ma si erano dimezzati i morti. Questi sono viaggi organizzati che diventano armi e droga. Bisogna stroncare il traffico non solo di esseri umani che è già grandissimo, ma di armi e droga legato al traffico di esseri umani".