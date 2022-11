Zona Bianca, raptus-Giuseppe Conte: "Mi fa orrore", chi insulta in tv

14 novembre 2022 a

Giuseppe Conte un fiume in piena. Nella puntata di domenica 13 novembre di Zona Bianca, il leader del Movimento 5 Stelle è ospite di Giuseppe Brindisi. E nel salotto di Rete4, l'ex premier non può che puntare il dito contro Matteo Renzi e Carlo Calenda. Premettendo di voler "essere fino a fine mandato il leader del Movimento 5 Stelle", Conte afferma di non fare "una politica contro qualcuno".

Anzi, "il M5s è una forza sorridente, gentile, non vogliamo andare contro qualcuno, altri come Renzi e Calenda hanno dichiarato di voler demolire il Movimento". Ecco allora che risponde: "Cosa devo dire a Calenda? Ha cambiato idea su tutto, bisogna prenderlo nei giorni pari o in quelli dispari? Aveva una certezza: la politica di Renzi gli faceva orrore e ora sono insieme, ha salvato Renzi, siedono fianco a fianco e vediamo quanto durerà". Lui stesso non nega che la politica da picconatore del leader di Italia Viva "mi fa orrore".

Altrettanta contrarierà viene provata per la linea seguita dal governo. "Ma Meloni e Fratelli d'Italia - tuona - non erano quelli, che insieme agli altri alleati di centrodestra, hanno sempre elogiato il superbonus? Ora che sono al governo, hanno fatto peggio di Draghi". Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio ha criticato l'incentivo introdotto dal Conte 2, affermando che "aiuta i poveri" e crea "un buco da 38 miliardi". Sottolineature non andate giù al fu avvocato del popolo: "Draghi ha fatto incagliare la cessione del credito. Lei fa peggio e depotenzia completamente il superbonus. Dire che va risolto tutto entro il 25 novembre significa bloccare tutto, perché il 25 novembre è domani mattina".