Quarta Repubblica, Delmastro umilia Macron: "Prima volta della Francia"

La crisi diplomatica tra Italia e Francia sulla questione dei migranti e delle navi Ong dopo il caso della Ocean Viking è al centro del dibattito da Nicola Porro, a Quarta Repubblica, su Rete, nell'ultima puntata andata in onda lunedì 14 novembre. “La Francia come la Germania ufficialmente finanziano le Ong che stanno sul Mediterraneo", attacca il meloniano Andrea Delmastro. "Questa illegalità diffusa non può essere più consentita".

Insomma, ci vuole il pugno di ferro. Anche perché, come sottolinea Delmastro, “per la prima volta hanno ricevuto una nave che arriva benissimo in Francia". E ironizza il deputato di Fratelli d'Italia: "Sono umanitari con i confini altrui”.

In collegamento c'è anche il direttore di Libero Alessandro Sallusti che alza il velo sull'atteggiamento di Parigi che nulla ha a che vedere con un presunto senso di responsabilità nella redistribuzione dei migranti in Europa: "Troppe cose non tornano e da qualche parte c'è il trucco. Una violenza dai francesi sproporzionata è qualcosa di mai visto. Gli interessi della Francia per la Libia sono interessi enormi". Insomma secondo il direttore di Libero dietro all'ira di Parigi ci sarebbero interessi molto più grossi. "La Francia ha interessi enormi in Libia e non vuole essere disturbata".