Quarta Repubblica, Sallusti smaschera la Francia: "Cosa c'è dietro allo scontro con l'Italia"

Alessandro Sallusti smaschera in modo chiaro tutta l'ipocrisia francese sulla cirsi dei migranti e delle Ong. Ospite a Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro su Rete 4, il direttore di Libero alza il velo sull'atteggiamento di Parigi che nulla ha a che vedere con un presunto senso di responsabilità nella redistribuzione dei migranti in Europa. Sallusti va dritto al punto: "Troppe cose non tornano e da qualche parte c'è il trucco. Una violenza dai francesi sproporzionata è qualcosa di mai visto. Gli interessi della Francia per la Libia sono interessi enormi". Insomma secondo il direttore di Libero dietro all'ira di Parigi ci sarebbero interessi molto più grossi.

"La Francia ha interessi enormi in Libia e non vuole essere disturbata". Parigi infatti ha un canale privilegiato con Haftar e da tempo, dall'uccisione di Gheddafi, coltiva interessi sul suolo libico. Ed è proprio dalla Libia che partono i migranti che sbarcano sulle nostre coste.

Un dettaglio da non sottovalutare. Infine una stoccata per la sinistra che di fatto attacca il governo da ormai parecchie settimane difendendo le Ong: "A me sembra strano che questa arma di distrazione di massa la impugni chi è vittima di questo problema. Io penso che la distrazione di massa la usa la sinistra per impedire al governo di fare ciò che deve fare".