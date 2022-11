Sondaggio Supermedia, M5s col turbo: il balzo in due settimane

18 novembre 2022 a

Il Movimento 5 Stelle ufficializza il sorpasso. La Supermedia Agi/Youtrend vede i pentastellati guidati da Giuseppe Conte davanti al Partito democratico: i primi al 17,4 (+0,8 per cento rispetto alle due settimane precedenti) mentre il Pd perde più di mezzo punto nello stesso periodo fermandosi così al 16,8 (-0,6). Come si poteva già prevedere, Fratelli d'Italia si confermano al primo posto. Giorgia Meloni, stando alla rilevazione, sale al 29,1 per cento.

"Fdi, in particolare Meloni, sta facendo breccia sugli astensionisti; è infatti il partito che prende consensi in misura maggiore. Il modo di fare della Meloni piace, è credibile, quindi porta consenso. Ma siamo ancora alle mattonelle", aveva già detto Antonio Noto in un lungo plauso al presidente del Consiglio. Diverso discorso per le altre forze. Quarto posto per la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio rimane invece stabile all'8,4 con il Terzo Polo che segue a ruota attestandosi al 7,8 (-0,2).

Piccola crescita per Silvio Berlusconi. Forza Italia raggiunge il 7 per cento segnando un +0,2. Fanalini di coda Verdi/Sinistra 3,9 (+0,1), +Europa 2,7 (-0,1), Italexit 2,1 (-0,3), Unione Popolare 1,4 (-0,1) e Noi Moderati 1,1 (+0,1). Cifre che portano la coalizione del centrodestra al governo al 45,5 per cento. L'alleanza è ancora in crescita, guadagnando un +0,7. Lo stesso non si può dire degli avversari. In pochi giorni il centrosinistra scende al 24,0 (-0,4). In flessione, positiva, il Movimento mentre Terzo Polo, Italexit e tutti gli altri partiti continuano il loro calo.