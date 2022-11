Silvio Berlusconi, uragano-Gasparri: "Assolto. E ora chi paga?"

17 novembre 2022 a

L'assoluzione di Silvio Berlusconi nel filone romano del Ruby Ter apre diversi interrogativi sotto il profilo politico. Il Cavaliere in questi anni è stato messo nel mirino in modo ignobile dalla sinistra che ha usato il processo Ruby per colpire il suo principale avversario politico. Il verdetto che è arrivato questo pomeriggio di fatto ha ristabilito la verità e l'assoluzione dell'ex premier "perché il fatto non sussiste" ha di certo spiazzato la sinistra che aveva costruito negli ultimi anni una retorica a base di fango proprio contro il leader azzurro. Ma l'assoluzione apre anche interrogativi sulla magistratura che in un primo momento mette nel mirino Berlusconi e poi lo assolve.

Giusto il tempo di distruggerlo politicamente. E su questo punto è intervenuto Maurizio Gasparri che non ha usato giri di parole: "Prima la persecuzione poi l’assoluzione. Ancora una volta si dimostrano infondate le aggressioni giudiziarie a Berlusconi. Chi gli chiederà scusa ora? Chi pagherà per aver condizionato e avvelenato lo stesso corso della vita democratica? Sono lieto da un lato, e esprimo al presidente Berlusconi la mia gioia per questa notizia, ma nel contempo non posso celare l’indignazione per questa ennesima incredibile vicenda che ha avvelenato la vita e la democrazia italiana". Parole forti che hanno trovato la condivisione di altri esponenti azzurri e del centrodestra.