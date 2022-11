Salvini, schiaffo all'Ue: "La crisi con la Francia? Partiti con il piede giusto"

17 novembre 2022 a

Matteo Salvini liquida la polemica con la Francia in poche battute. Intercettato da Tagadà nella puntata di giovedì 17 novembre su La7, il ministro delle Infrastrutture non cede sulla questione migranti. "La crisi con la Francia è ampiamente superata - conferma ai microfoni di Tiziana Panella -, ma se ha dato la sveglia all'Europa, siamo partiti con il piede giusto". Di più, perché nei giorni scorsi la Lega e il suo leader hanno promesso il ritorno dei decreti Sicurezza con la volontà di fermare le ong e inasprire le sanzioni.

E a chi criticava l'operato dell'attuale ministro dell'Interno, il leghista ha risposto: "Piantedosi è una persona preparata, sono sicuro che farà bene per l'Italia. È la persona giusta al posto giusto", lo ha definito mentre Matteo Piantedosi era "in Aula a parlare di migranti mentre io ho l'onore di occuparmi di infrastrutture e di essere qui a Monfalcone", per la consegna della MSC Seascape di Fincantieri. "Salviamo vite come abbiamo sempre fatto però facendo rispettare le regole", ha proseguito e, sulla rotta balcanica, "la situazione è tornata a diventare preoccupante. Reinterverremmo ma l'immigrazione va regolata".

Il governo dunque non cambia idea e non cede neppure alle minacce francesi. Proprio l'Eliseo in queste ore deve fare i conti con uno scandalo: è stata aperta un'indagine interna per valutare il coinvolgimento dei soccorritori francesi nel naufragio di una nave nella Manica che vide la morte di 27 migranti. Stando alle intercettazioni diffuse da Le Monde, i soccorritori francesi non sarebbero intervenuti nonostante le numerose richieste di aiuto.