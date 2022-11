Luigi Di Maio, ecco quanto guadagna al mese: le cifre-choc dello stipendio

18 novembre 2022 a

Manca solo l'ufficialità ma Luigi Di Maio sarà l’inviato speciale dell’Unione europea nel Golfo Persico. L'ex capo della Farnesina, infatti, è stato designato il migliore tra i quattro candidati a Bruxelles (il cipriota Markos Kyprianou, Jan Kubis e Dimitris Avramopoulos). Il responso, riporta Il Corriere della Sera, è arrivato agli uffici di Josep Borrell, l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue. Nel documento si scrive che "sulla base delle prestazioni" fornite "dai candidati si raccomanda di nominare il sig. Luigi Di Maio" come rappresentante speciale dell’Ue nel Golfo.

Ora Borrell dovrà nominarlo ufficialmente. Di sicuro, dicono da Bruxelles alcune fonti bene informate al Corriere, la scelta di Di Maio "starebbe proprio nella solidità del rapporto, umano e istituzionale, che l’ex ministro è riuscito a costruire con Borrell durante la sua esperienza alla Farnesina".

Ma quanto guadagnerà Luigi Di Maio al momento disoccupato? L’indennità per il ruolo che andrà a ricoprire che prevede lo status di diplomatico con relativi passaporto e immunità, è di circa 12 mila euro netti al mese. Soldi che sono sottoposti alla tassazione agevolata Ue, oltre alla copertura di tutte le spese, staff compreso". Non male.

Maurizio Gasparri di Forza Italia ha addirittura presentato una interrogazione in cui si chiede al governo di bloccare la nomina «perché Di Maio non ha nessuna competenza per tale incarico». E altrettanto ha fatto, rivolgendosi a Borrell, l’eurodeputato della Lega Paolo Borchia.