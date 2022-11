Sondaggio Supermedia, la rimonta di Salvini: quali cifre rivede la Lega

22 novembre 2022 a

La media settimanale di Termometro politico conferma il trend già noto: Fratelli d'Italia e Lega crescono, il centrosinistra cala. I sondaggi di TP, Euromedia, Swg, Index, Emg, Tecné dei giorni che vanno dal 13 al 19 novembre danno il partito di Giorgia Meloni al 29,3 per cento. Ma FdI non è l'unica forza politica al governo a beneficiare del largo consenso. Anche il Carroccio, dopo una battuta d'arresto, guadagna qualche decimale. Il partito di Matteo Salvini torna quasi ai livelli delle elezioni del 25 settembre, segnando l’8,7 per cento.

Nella coalizione del centrodestra solo Forza Italia rimane un passo indietro, con Silvio Berlusconi fermo al 6,7 per cento. Dal lato opposto, quello degli avversari, secondo partito in assoluto è il Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte ha messo il turbo in campagna elettorale, premendo su quel reddito di cittadinanza cavallo di battaglia grillino. Lo stesso che oggi porta i pentastellati a conquistarsi un 17 per cento.

Ennesima batosta invece per il Partito democratico. I dem confermano una grande sofferenza. Per loro tutte le rilevazioni sono in discesa, la media di Termometro Politico compresa. Non a caso il Pd rimane un passo indietro i grillini, al 16,7 per cento. Non va meglio agli altri alleati di centrosinistra: Sinistra Italiana/Verdi è in calo, e va al 2,7, leggero recupero per +Europa, anch'essa al 2,7 per cento. Mentre un piccolo progresso viene segnato da Azione/Italia Viva che si portano all’8,1 per cento. Insomma, il governo sta riscuotendo successo. A ridosso della prima manovra di Bilancio, sono in tanti a notare la velocità e l'accortezza assunta dall'esecutivo nel gestire, in primis, il caro bollette.