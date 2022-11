DiMartedì, report-Pagnoncelli: "Chi rema contro Meloni"

23 novembre 2022 a

Nuova puntata di DiMartedì, nuovo sondaggio di Nando Pagnoncelli. L'amministratore delegato di Ipsos porta in studio su La7, nella puntata del 22 novembre, un altro quesito: "Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sono d'aiuto a Giorgia Meloni?". Una domanda che registra una maggioranza: il 47 per cento degli intervistati è convinto che il leader di Forza Italia e quello della Lega "remano contro" al presidente del Consiglio. Il 35 - prosegue nello studio di Giovanni Floris - conferma che entrambi "sono dei buoni alleati" e dunque "aiutano la Meloni". Infine resta il 18 per cento, la percentuale di indecisi che "non sanno" o "non vogliono indicare".

Ma per il sondaggista "è interessante vedere quello che rispondono gli elettori di Fratelli d'Italia". Di questi, uno su quattro pensa che in realtà Salvini e Berlusconi remino contro. "Un problema - afferma Pagnoncelli - per la coesione della coalizione". Poi ecco una seconda domanda, quella sulle pensioni. Nel programma di governo c'era la cancellazione della legge Fornero, ma per il momento rimane in vigore seppur con qualche modifica. Risultato? Le opinioni si dividono: il 43 per cento risponde che si tratta dell'"ennesima prova delle promesse populiste di questa maggioranza", il 40 che è "una prova di maturità date le difficoltà attuali nei conti pubblici" e infine il 17 che "non sanno, non indicano".

Infine un'ultima domanda. Pagnoncelli ha ricordato che il governo ha annunciato alcuni provvedimenti poi modificati o cancellati. Da qui le risposte: "È sempre successo per ogni governo, niente di particolare" dice il 52 per cento. "Troppo ideologici e immaturi, sono sempre costretti a correggersi" afferma invece il 35 mentre il 13 per cento non si esprime.