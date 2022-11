PiazzaPulita, il sondaggio fa sbiancare Formigli: dove vola FdI

25 novembre 2022 a

a

a

Cresce tutto il centrodestra. Corrado Formigli nella puntata di giovedì 24 novembre di PiazzaPulita deve ammettere il successo di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. La coalizione ora al governo registra infatti un "+" davanti alle intenzioni di voto. Più nel dettaglio il partito guidato da Giorgia Meloni passa dal 26 per cento delle Politiche al 29,1 del 9 novembre fino a finire al 29,6 solo una settimana dopo. Buone notizie anche per il Carroccio. Matteo Salvini torna a correre lasciandosi alle spalle l'8,1 e guadagnando lo 0,1 per cento in sette giorni.

"Sprezzante, aggressiva: lavori su se stessa". Formigli-psicologo, fango su Meloni

Al rialzo, rispetto al 9 novembre, Forza Italia. Ma se Silvio Berlusconi si attesta per le rilevazioni di Index Research al 6,5 rispetto al 6,4 dell'inizio del mese, è da segnalare il calo rispetto al giorno del voto. Il 25 settembre infatti gli azzurri erano dati all'8,1. Confermato invece il calo inesorabile del centro sinistra: il Partito democratico passa da un 19,1 a un 16,7 per arrivare poi al 16,5. Non va meglio a Europa Verdi-Sinistra italiana.

Lo show di Soumahoro da Formigli: tam-tam, ecco cosa vedrete in tv

Con il caso Soumahoro che li ha visti protagonisti, il partito perde lo 0,1 per cento passando dal 4 al 3,9 per cento. Piccolo balzo per +Europa che segna il 2,8 (al 25 settembre), il 2,9 (a inizi novembre) e infine il 3 per cento a metà novembre. E se l'alleanza formata da Renzi e Calenda, quella di Italia Viva e Azione, rimane stabile all'8 per cento, segna una crescita il Movimento 5 Stelle. La forza politica guidata da Giuseppe Conte è protagonista di una progressiva scalata: dal 15,4 al 16,7 fino al 16,8 per cento.