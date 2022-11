Mezz'Ora in più, Conte sputa veleno sulla Meloni: "Ignobile", frase choc

27 novembre 2022 a

Giuseppe Conte ora chiama la piazza contro la Meloni. L'ex premier, ospite di Mezz'Ora in più di Lucia Annunziata spiega quali saranno le prossime mosse del Movimento Cinque Stelle. Conte di fatto è pronto a portare in piazza i percettori del reddito (soprattutto al Sud) per mettere nel mirino la decisione del governo che è andato a cambiare le procedure per l'erogazione dell'assegno e ha annunciato l'abolizione totale del reddito a partire dal 2024. Conte prima sputa veleno sul centrodestra: "Distruggere il RdC per colpire il M5S? Ignobile. La gran cassa mediatica contro i fraudolenti - meno dell'1% - ha spianato la strada a queste iniziative di Meloni. Faremo manifestazioni, con cittadini comuni che racconteranno la loro esperienza".

Poi annuncia la discesa in piazza: "Faremo tante manifestazioni, anche al Nord. Faremo grandi manifestazioni nelle principali piazze d’Italia, in modo permanente, non ci fermeremo. Mi sembra che il pd abbia annunciato una manifestazione di partito per il 17, lasciamo che il Pd faccia le sue manifestazioni. Le regionali? Sono piani diversi, se il Pd fa la sua manifestazione del 17 per difendere il reddito di cittadinanza, fa cosa buona e giusta". Poi rivendica la scelta di aver dato il via al Reddito: "Al Sud si conferma una situazione drammatica. I dati sono molto seri. Lo Svimez conferma quanto già detto dall’Istat, con il reddito di cittadinanza abbiamo salvato un milione di cittadini dalla povertà. Un governo che s’insedia, affronta una situazione congiunturale molto complicata. Un governo che si mette a fare la guerra al reddito di cittadinanza per me è follia pura. Significa andare a creare i presupposti per un disastro sociale di cui si assumerà la responsabilità", afferma Conte. Insomma nessuna autocritica, nemmeno davanti all'evidenza delle numerose truffe sul Reddito di cittadinanza.