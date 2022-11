Soumahoro, "ma, ma, io...": la figuraccia di Bonelli e Fratoianni in tv

27 novembre 2022 a

"Noi non eravamo a conoscenza di queste questioni prima della campagna elettorale": Angelo Bonelli, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai 3, parla così del caso Soumahoro. "Non solo non eravamo a conoscenza - ha continuato il leader dei Verdi - non lo erano nemmeno tanti sindaci e prefetti, presidenti del Consiglio, come quello che oggi ha ospitato qui", con riferimento in quest'ultimo caso a Giuseppe Conte.

Secondo Bonelli, questa non è la prima volta che succedono cose di questo tipo: "In Parlamento siedono persone che hanno assunto la figlia di un boss della mafia. Quando il 10 agosto abbiamo presentato la candidatura di Aboubakar, se qualcuno sapeva che c'erano circostanze che sconsigliavano quella candidatura avrebbe potuto dirlo". Il leader dei Verdi, che ha candidato il portavoce dei braccianti alle scorse elezioni, ha puntato il dito contro la stampa per il modo in cui sta affrontando questo caso: "Soumahoro non è coinvolto in nessuna inchiesta giudiziaria. Oggi i giornali titolano 'Il clan Soumahoro'. Lo trovo incredibile, perché si è garantisti con chi ha in corso procedimenti giudiziari, qui non c'è alcun procedimento".

Il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, anche lui ospite della trasmissione, ha ribadito le parole di Bonelli: "Noi non abbiamo nulla da nascondere. Noi abbiamo eletto in parlamento 16 persone, vi posso raccontare la storia di tutti gli eletti di Sinistra Italiana. I partiti in questo Paese sono stati in questi anni l'oggetto di una continua delegittimazione". Di fronte alle domande della Annunziata, comunque, il leader di Si ha mostrato qualche perplessità: "Ma, ma, io cosa ne potevo sapere di cosa facevano Soumahoro e la sua famiglia?". Parlando della questione in sé, poi, ha detto che a suo avviso non si può parlare di "frode" ma di "cortocircuito tra chi interpreta una battaglia e comportamenti e scelte che gettano ombre. E questo pone un problema, che quelle lotte vengano messe in difficoltà".