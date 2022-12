Cdm, "dossier pesanti": cosa può succedere stasera

01 dicembre 2022 a

a

a

Il Consiglio dei Ministri previsto per il pomeriggio è stato spostato a questa sera. Un cambio di programma che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe cambiare (e di tanto) l'agenda prevista per lo stesso Cdm. Di fatto il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare alcune misure urgenti per l'emergenza Ischia che resta la priorità del presidente e dei ministri, ma a quanto pare potrebbero entrare anche alcuni dossier più "pesanti".

La riunione era attesa in origine per gli aiuti a Ischia dopo la tragedia causata dalla frana di Casamicciola ma, sempre a quanto si apprende, sul tavolo potrebbero arrivare anche altri dossier pesanti come un nuovo decreto per la fornitura di armi all’Ucraina e misure per raffineria Isab-Lukoil di Priolo. Insomma l'esecutivo dovrebbe fare il punto anche sui provvedimenti per il sostegno militare a Zelensky nella guerra contro la Russia.

Di certo l'agenda del governo è aperta su più fronti. C'è quello interno con manovra ed emergenza Ischia ma c'è anche quello esterno che riguarda il posizionamento dell'Italia nel panorama internazionale e soprattutto nella Nato. L'atlantismo dell'esecutivo non è mai stato messo in discussione e la Meloni è una dei più forti alleati di Zelensky nella guerra contro Putin. Il Cdm di questa sera dunque sarà di certo fondamentale per le misure che verranno adottate su più fronti.