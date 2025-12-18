Rennae Stubbs clamorosa: "Ho una teoria su Jannik Sinner..."

Tra i riconoscimenti più prestigiosi raccolti da Jannik Sinner nel 2025, spicca il premio "Fans’ Favourite" agli Atp Awards, un riconoscimento assegnato direttamente dal pubblico. L’altoatesino ha superato nella votazione il suo grande rivale Carlos Alcaraz, confermando la popolarità e la stima che suscita tra gli appassionati di tennis di tutto il mondo.

L’ex tennista australiana Rennae Stubbs ha offerto la sua interpretazione sul successo di Sinner. "Ho una teoria a riguardo — spiega — è che il modo in cui ha gestito la sconfitta al Roland Garros lo abbia reso ancora più apprezzato a tanti tifosi. Credo che sia stato quello il momento decisivo. Il modo in cui ha affrontato quella sconfitta, poi è andato a vincere Wimbledon, e il modo in cui ha parlato della sua sconfitta a Parigi, della sua ammirazione per Carlos e di come lo renda un giocatore migliore, e persino il modo in cui ha parlato della sconfitta agli Us Open, dicendo cosa Carlos abbia fatto di diverso. Penso davvero che si sia conquistato il pubblico al Roland Garros, proprio come Amanda Anisimova a Wimbledon con la sua sconfitta".