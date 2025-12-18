Libero logo
Atreju
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Rennae Stubbs clamorosa: "Ho una teoria su Jannik Sinner..."

di Lorenzo Pastugliagiovedì 18 dicembre 2025
Rennae Stubbs clamorosa: "Ho una teoria su Jannik Sinner..."

2' di lettura

Tra i riconoscimenti più prestigiosi raccolti da Jannik Sinner nel 2025, spicca il premio "Fans’ Favourite" agli Atp Awards, un riconoscimento assegnato direttamente dal pubblico. L’altoatesino ha superato nella votazione il suo grande rivale Carlos Alcaraz, confermando la popolarità e la stima che suscita tra gli appassionati di tennis di tutto il mondo.

L’ex tennista australiana Rennae Stubbs ha offerto la sua interpretazione sul successo di Sinner. "Ho una teoria a riguardo — spiega — è che il modo in cui ha gestito la sconfitta al Roland Garros lo abbia reso ancora più apprezzato a tanti tifosi. Credo che sia stato quello il momento decisivo. Il modo in cui ha affrontato quella sconfitta, poi è andato a vincere Wimbledon, e il modo in cui ha parlato della sua sconfitta a Parigi, della sua ammirazione per Carlos e di come lo renda un giocatore migliore, e persino il modo in cui ha parlato della sconfitta agli Us Open, dicendo cosa Carlos abbia fatto di diverso. Penso davvero che si sia conquistato il pubblico al Roland Garros, proprio come Amanda Anisimova a Wimbledon con la sua sconfitta".

Sinner, il dato choc: "Se ci gioca contro perde", la sua bestia nera

Arrivare al tie-break contro Jannik Sinner, oggi, è quasi sempre una scelta perdente. I numeri della stagione 202...

Secondo Stubbs, la capacità di Sinner di reagire con compostezza alle sconfitte, di mostrare rispetto per gli avversari e di analizzare con lucidità i propri errori, ha avuto un impatto diretto sulla sua popolarità. Non si tratta solo di vittorie sul campo, ma di trasparenza, equilibrio e intelligenza emotiva, qualità che hanno permesso al pubblico di identificarsi con lui e di apprezzarne il carattere oltre il talento tecnico. Il premio "Fans’ Favourite" conferma così non solo il valore sportivo di Sinner, ma anche la sua capacità di creare un legame autentico con gli appassionati, trasformando ogni competizione in un’occasione per conquistare tifosi e sostenitori in tutto il mondo.

Alcaraz stroncato da Rusedski: "Serve più intelligenza". E Sinner gode...

Tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, oltre a esserci più di 500 punti in classifica, c'è anche una sana...
tag
rennae stubbs
jannik sinner
carlos alcaraz

Indagini e sospetti Clostebol, dopo Jannik Sinner: "C'è un nuovo positivo", terremoto nel tennis

Si erano tanto amati Alcaraz e Ferrero, non solo soldi: cosa c'è dietro la rottura

Tutto torna Jannik Sinner, "le parole a Cahill": una profezia da brividi

ti potrebbero interessare

Supercoppa, il Napoli fa fuori il Milan con un secco 2-0

Supercoppa, il Napoli fa fuori il Milan con un secco 2-0

Clostebol, dopo Jannik Sinner: "C'è un nuovo positivo", terremoto nel tennis

Clostebol, dopo Jannik Sinner: "C'è un nuovo positivo", terremoto nel tennis

Lorenzo Pastuglia
Alcaraz e Ferrero, non solo soldi: cosa c'è dietro la rottura

Alcaraz e Ferrero, non solo soldi: cosa c'è dietro la rottura

Lorenzo Pastuglia
Jannik Sinner, "le parole a Cahill": una profezia da brividi

Jannik Sinner, "le parole a Cahill": una profezia da brividi

Lorenzo Pastuglia