Marco Columbro, clamoroso ritorno in tv: ecco dove

Marco Columbro è pronto a tornare in televisione. Ma non sui canali Mediaset. Il suo nuovo "esordio" - alla Rai - è in programma nei primi mesi del 2026. Il conduttore avrà un appuntamento settimanale dedicato all'interno del programma Bella ma’ su Rai 2, condotto da Pierluigi Diaco. Per lui una rubrica dedicata alle pratiche meditative e al benessere dello spirito. Tuttavia, non è ancora quello che Marco Columbro sognava.

Lui infatti ha sempre desiderato il ritorno sul piccolo schermo per condurre una trasmissione tutta sua. L'azienda è indifferente. Ma, come sottolinea il settimanale diretto da Andrea Biavardi, Columbro "non si è mai fatto una ragione del perché Mediaset gli abbia chiuso le porte negli ultimi anni". Anche se c'era stato quell'invito direttamente da Silvia Toffanin nella puntata del suo This is Me dedicata ai 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini.