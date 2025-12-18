Libero logo
Marco Columbro, clamoroso ritorno in tv: ecco dove

di
giovedì 18 dicembre 2025
Marco Columbro è pronto a tornare in televisione. Ma non sui canali Mediaset. Il suo nuovo "esordio" - alla Rai - è in programma nei primi mesi del 2026. Il conduttore avrà un appuntamento settimanale dedicato all'interno del programma Bella ma’ su Rai 2, condotto da Pierluigi Diaco. Per lui una rubrica dedicata alle pratiche meditative e al benessere dello spirito. Tuttavia, non è ancora quello che Marco Columbro sognava.

Lui infatti ha sempre desiderato il ritorno sul piccolo schermo per condurre una trasmissione tutta sua. L'azienda è indifferente. Ma, come sottolinea il settimanale diretto da Andrea Biavardi, Columbro "non si è mai fatto una ragione del perché Mediaset gli abbia chiuso le porte negli ultimi anni". Anche se c'era stato quell'invito direttamente da Silvia Toffanin nella puntata del suo This is Me dedicata ai 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini.

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Marco Columbro si lasciò andare a una piccola confessione: "Nel 2006 scrissi una mail a Silvio Berlusconi: ‘Ho bisogno di lavorare’. Mi telefonò subito. "Domani ti chiameranno’". Non è mai successo". Ma non si è mai spiegato tutte quelle porte in faccia: "Lo ignoro. Questo enigma me lo porterò nella tomba. Ero al massimo della popolarità. Antipatico a qualcuno? Non credo".

marco columbro

Alessandra Menzani  
Roberto Tortora
