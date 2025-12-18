Pippo Baudo, "confronto serrato": battaglia sull'eredità, cosa sta succedendo

Si starebbe ancora trattando per l'eredità di Pippo Baudo, storico conduttore della tv italiana scomparso lo scorso agosto: da una parte ci sarebbero i figli Tiziana e Alessandro Baudo e dall'altra la storica assistente Dina Minna. Nei suoi tre testamenti, il presentatore avrebbe chiesto che tutti i suoi beni venissero venduti e tutti i soldi divisi in tre parti: il 35% da destinare a ogni figlio e il restante 30% a Minna. Prima di procedere, però, si starebbe cercando di fare chiarezza sull'ammontare dell'eredità. Il Corriere della Sera parla di "un confronto serrato fra gli eredi".

In ballo ci sarebbero case, ville e terreni. Stando a quanto riporta il Corriere, ci sarebbero i terreni in Sicilia e a Fiano Romano, ancora da vendere. Poi a Roma la casa di via della Vite, mentre quella in via della Giuliana, dove aveva sede la società Starprogramme, sarebbe stata assegnata direttamente a Minna. Le altre case, quella di Morlupo, la Palazzina Borghese e la casa in Sardegna che aveva comprato con Katia Ricciarelli, sono state vendute nel corso degli anni.