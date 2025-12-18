Pippo Baudo, "confronto serrato": battaglia sull'eredità, cosa sta succedendo

Si starebbe ancora trattando per l'eredità di Pippo Baudo, storico conduttore della tv italiana scomparso lo scorso agosto: da una parte ci sarebbero i figli Tiziana e Alessandro Baudo e dall'altra la storica assistente Dina Minna. Nei suoi tre testamenti, il presentatore avrebbe chiesto che tutti i suoi beni venissero venduti e tutti i soldi divisi in tre parti: il 35% da destinare a ogni figlio e il restante 30% a Minna. Prima di procedere, però, si starebbe cercando di fare chiarezza sull'ammontare dell'eredità. Il Corriere della Sera parla di "un confronto serrato fra gli eredi".
In ballo ci sarebbero case, ville e terreni. Stando a quanto riporta il Corriere, ci sarebbero i terreni in Sicilia e a Fiano Romano, ancora da vendere. Poi a Roma la casa di via della Vite, mentre quella in via della Giuliana, dove aveva sede la società Starprogramme, sarebbe stata assegnata direttamente a Minna. Le altre case, quella di Morlupo, la Palazzina Borghese e la casa in Sardegna che aveva comprato con Katia Ricciarelli, sono state vendute nel corso degli anni.
Per quanto riguarda gli immobili in centro a Londra, il commercialista di Baudo al Fatto Quotidiano ha detto che non si tratta di preziosi edifici nel cuore della capitale, ma di casette sulla Manica cedute nel 2000. La vicenda dell'eredità, dunque, resta ancora aperta.