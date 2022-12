Open, Nordio annuncia: "Accertamenti immediati", perché Renzi gode

01 dicembre 2022 a

"I fatti saranno oggetto di immediato e rigoroso accertamento conoscitivo attraverso l’ispettorato generale. Successivamente questo dicastero procederà a una approfondita valutazione di tutti gli elementi acquisiti, al fine di assumere le necessarie iniziative". Sono queste le parole durissime del il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso del question time in Senato rispondendo a un’interrogazione del senatore Matteo Renzi sulla trasmissione al Copasir relativo mi all’indagine sulla Fondazione Open. "L’indagine conoscitiva avrà assoluta priorità nell’attività ispettiva, le determinazioni che ne deriveranno saranno adottate con la conseguenziale rapidità", ha aggiunto.

Insomma il ministero vuole vederci chiaro. E Matteo Renzi accoglie così la mossa del Guardasigilli che potrebbe scatenare un vero e proprio terremoto politico e giudiziario: "Sono molto soddisfatto del fatto che ci sia un ministro di un Governo che noi non appoggiamo, di un Governo al quale non votiamo la fiducia, che però abbia una riconosciuta autorevolezza e serietà. Noi siamo passati da un promettente deejay come Ministro della giustizia ad un autorevole magistrato. Sono molto soddisfatto della risposta del signor Ministro, non dubitavamo dell’assoluta rilevanza che il Ministro ha dato a questo caso perché riguarda, come abbiamo detto, tutti i cittadini, indipendentemente dal singolo dato; se un pm può disattendere una sentenza della Corte di cassazione", ha affermato il leader di Italia Viva.