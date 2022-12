Pd, il big minaccia: "Se vince Elly Schlein, lascio il partito"

02 dicembre 2022 a

“Se vince Schlein potrei lasciare il Pd”: Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, lo ha dichiarato in un’intervista all’Huffington Post. “Ma quale eccesso di liberismo – ha sottolineato poi Gori - serve il mercato ben temperato di Prodi e un nuovo laburismo”. Secondo il primo cittadino della città lombarda “con Elly vince Renzi perché ci sarebbe la deriva francese” del Pd.

Parlando del congresso in programma il prossimo anno, Gori ha spiegato: “Lo vivo come un'ultima occasione di rilancio per il partito al quale ho convintamente aderito nel 2011. Ho condiviso la sua Carta dei Valori, al di là delle leadership che si sono alternate. Oggi leggo che qualcuno vorrebbe mandare quella Carta al macero, e sospetto che siano gli stessi che vorrebbero Elly Schlein segretaria, per dare vita alla ‘rifondazione’".

A chi vorrebbe questa sorta di rivoluzione, il sindaco di Bergamo ha risposto senza troppi giri di parole: “Dipende. Se i fondamenti del Pd non verranno stravolti rimarrò in questo partito. Altrimenti prenderò atto del fatto che il Pd è diventato un'altra cosa, e mi riterrò libero di decidere il da farsi. Io penso che si allontanerebbero molti altri elettori. La "deriva francese" tante volte auspicata da Renzi - con un Pd sempre più piccolo e sempre più a sinistra - diventerebbe uno rischio concreto. Vogliamo darla vinta a Renzi? Io neanche per sogno".