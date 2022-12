Elly Schlein "sotto vigilanza": ore d'angoscia per la candidata Pd

03 dicembre 2022 a

Dopo l'attentato di Atene in cui ha rischiato la vita Susanna Schlein, diplomatica italiana all'ambasciata greca, la prefettura di Bologna ha attivato, in via precauzionale, una vigilanza nei confronti della deputata Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia Romagna e sorella di Susanna. Si tratta di quella che in termini tecnici viene chiamata "vigilanza radiocollegata con passaggi frequenti e numerose soste", dove vive o lavora. Lunedì è previsto un comitato per approfondire la questione e valutare i provvedimenti. "Una misura precauzionale - ha spiegato all'agenzia Ansa il prefetto Attilio Visconti - fintanto che non capiremo le cose come stanno. Non sottovalutiamo niente e non prendiamo niente sottogamba".

"Solidarietà a Susanna Schlein, prima consigliera dell'ambasciata italiana ad Atene, e a tutta la sua famiglia. Un grave atto di intimidazione che condanniamo con forza e su cui deve essere fatta luce subito - ha intanto scritto su Twitter la senatrice del Pd Valeria Valente -. Siamo vicini e sosteniamo la nostra sede diplomatica nella capitale greca". Elly Schlein sarà anche candidata alla segreteria del Partito democratico al prossimo congresso.

"Io e mia sorella ci siamo sentite - aveva spiegato venerdì sera Elly a proposito dell'attentato di matrice anarchica contro Susanna -, è stata lei a darmi la forza di venire stasera, mi ha detto: 'Non dobbiamo avere paura'. Per fortuna stanno tutti bene ma poteva andare diversamente". "La seconda molotov era sotto casa - ha proseguito la Schlein ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 - e metteva a rischio la vita dei miei nipoti. Grazie a tutti quelli che ci hanno espresso vicinanza, al governo e a tutti i miei colleghi. Mia sorella ha deciso di tornare subito al lavoro, anche io ho voluto fare lo stesso e mi fa pensare a tutti quei funzionari pubblici che svolgono il loro lavoro e per questo diventano un bersaglio".