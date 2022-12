Mezz'ora in più, Crosetto: "Con Macron...", la prossima mossa della Meloni

04 dicembre 2022 a

Guido Crosetto è stato ospite di Lucia Annunziata a Mezz’ora in più, su Rai3. Il ministro ha trattato gli argomenti di sua competenza, ma ha anche commentato la crisi diplomatica che si è verificata sull’asse Parigi-Roma. “I rapporti con la Francia si sono ricuciti”, ha assicurato Crosetto. E quindi non è escluso che Giorgia Meloni possa partecipare alla conferenza per la pace convocata da Emmanuel Macron per il prossimo 13 dicembre.

“Non lo so se andrà. Ha dichiarato il ministro - non so neanche se sarà risolutiva, ma se potrà ci andrà sicuramente. Giorgia Meloni è la prima ad auspicare conferenze e tentativi di pace”. Poi Crosetto è passato alle materie di sua diretta competenza, definendo “fastidiose” le accuse di Giuseppe Conte, che ha definito “guerrafondaio” questo esecutivo. “Il governo non ha approvato l’invio delle armi - ha precisato il ministro - ma la cornice giuridica all’interno della quale potrà mandare aiuti all’Ucraina di ogni tipo”.

“Questo governo - ha proseguito - non ha ancora deciso nulla, per quello mi ha dato fastidio il termine ‘guerrafondaio’ che usa Conte, perché quello che stiamo facendo adesso risale al governo precedente. Io sto dando esecuzione all’invio di materiale approvato dallo scorso esecutivo. Il ministero sta dando esecuzione a decisioni dell’altro governo, di cui tra l’altro - ha chiosato Crosetto - Conte faceva parte”.