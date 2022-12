Sondaggio Mentana, "non era mai accaduto": chi fa il botto

05 dicembre 2022 a

a

a

Se si votasse oggi vincerebbe, ancora una volta a mani basse, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Prosegue la "luna di miele" tra gli italiani e il premier che vede volare i consensi del suo partito oltre quota 30 per cento. Infatti secondo la rilevazione Swg per tg La7, Fratelli d'Italia arriva al 30,8 per cento guadagnando lo 0,5 per cento su sette giorni fa. Nel corso del tg è stato lo stesso Mentana a sottolinearlo: "FdI non aveva mai raggiunto livelli così alti". Ma non finisce qui. A crescere nel centrodestra è anche la Lega che tocca quota 8,1 per cento con un guadagno dello 0,3 per cento in sette giorni. Cala invece Forza Italia che scende al 6,1 per cento perdendo lo 0,4 in sette giorni. I consensi per Fratelli d'Italia sono così alti che vanno a doppiare sia il Movimento Cinque Stelle che il Pd. Il partito di Giuseppe Conte in seconda posizione perde lo 0,3 in una settimana e cala al 16, 6 per cento.



Il Pd invece è al 15,4 per cento, alle spalle dei grillini con una flessione dello 0,4 per cento. Insomma a quanto pare i candidati alla segreteria dem non convincono gli elettori e i dem continuano a sprofondare. Il Terzo Polo con Italia Viva e Azione sale all'8,2 per cento guadagnando uno 0,1 per cento. In calo Versi e Sinistra alle prese con il caso Soumahoro. I kompagni perdono lo 0,3 per cento in una settimana attestandosi al 4 per cento. +Europa di Emma Bonino sale al 3 per cento mentre è stabile al 2,2 per cento Italexit di Paragone.