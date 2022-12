Giorgia Meloni "settima donna più potente al mondo"

06 dicembre 2022 a

Un prestigioso riconoscimento internazionale per Giorgia Meloni. A poco più di due mesi dalla vittoria alle elezioni politiche del 25 settembre e a una quarantina abbondante di giorni dall'insediamento del suo governo, la premier è "la settima donna più potente al mondo" nel 2022. Lo ha stabilito la speciale classifica World's Most Powerful Women stilata dalla rivista americana Forbes che, immaginiamo, manderà di traverso l'apericena a molti sul fronte Pd.



Come riporta un articolo di Forbes.com, la presidente del Consiglio è l'unica italiana presente nella classifica. Meloni occupa la posizione più alta tra tutti i nomi nuovi presenti. È la terza europea e la quarta politica, alle spalle delle tre donne che occupano il podio assoluto: la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, quella della Banca centrale europea, Christine Lagarde, e la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, riferisce sempre Forbes.



"Come capo del governo italiano più a destra dalla fine della Seconda guerra mondiale, Meloni è una figura controversa, il cui futuro politico rimane incerto. Ciò nonostante, il suo successo rappresenta una conquista per la leadership femminile, se non altro perché è l'unica donna alla guida di un paese del G20", recita l'articolo del magazine americano, aggiungendo che dal 2004, da quando è nata la classifica delle 100 donne più potenti del mondo, nessuna donna italiana aveva mai occupato una delle prime dieci posizioni.