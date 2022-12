DiMartedì, il sondaggio di Pagnoncelli che demolisce Elly Schlein

08 dicembre 2022 a

a

a

Non si mette bene per Elly Schlein, ma in generale a tremare è il Pd tutto. Nando Pagnoncelli, a DiMartedì su La7, illustra gli ultimi sondaggi sulla corsa alla leadership del Nazareno e i risultati sono sconfortanti più per il Partito democratico che per i singoli candidati alla segreteria.

Schlein e Boldrini, il retroscena: come possono far saltare il Pd

Secondo i dati raccolti dal presidente di Ipsos, il miglior segretario tra quelli in lizza attualmente sarebbe Stefano Bonaccini con il 25%, più del doppio delle preferenze rispetto alla Schlein (12%), con Paola De Micheli terza e lontanissima al 6%. Il guaio è che il 22% degli intervistati sostiene che sarebbe meglio se si presentassero altri candidati. Un bel attestato di sfiducia, senza contare che il 35% "non sa o non indica". "E attenzione perché all'interno del solo elettorato del Pd, prevale nettamente Bonaccini con il 41% seguito da Elly Schlein con il 21%". Anche in questo caso, insomma, distacco più che netto.

"Dietro la mano di George Soros": corsa alla leadership Pd, ora tutto torna?

Tra gli altri sondaggi proposti a DiMartedì, spicca quello sul "sentiment" degli italiani nei confronti della possibile, imminente recessione. Il 39% userà i soldi della tredicesima per pagare bollette e scadenze varie, il 33% li metterà da parte e solo il 22% ci pagherà i regali di Natale o qualche giornata di vacanza. Un alone di pessimismo, insomma, aleggia su queste feste.