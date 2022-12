Zaffini, colpo basso alla sinistra: "Perché il mio cuore batte per Schlein"

07 dicembre 2022 a

"Anche il mio cuore batte per Elly Schlein". L'ammissione non arriva da sinistra, ma da Francesco Zaffini. Il senatore di Fratelli d'Italia, ospite di Omnibus nella puntata di mercoledì 7 dicembre su La7, afferma che "l'Italia ha bisogno di posizioni chiare, di una destra e di una sinistra ben distinte". "E Stefano Bonaccini non le ha?", chiede Alessandra Sardoni.

Immediata la replica: "Bonaccini è un governatore che spesso smentisce se stesso perché è alle prese con le cose concrete e quindi è costretto a dirne una e a farne un'altra". Insomma, "almeno la Schlein - conclude - è di sinistra. Quindi come avversario, in fatto di chiarezza nei confronti dell'elettorato, sceglierei lei".

Sempre Zaffini è intervenuto sulle minacce dei "pacifisti" a Guido Crosetto. "Esprimo la mia solidarietà al ministro della Difesa per le vergognose minacce ricevute da un manifestante durante la messa in onda di un servizio televisivo". Il riferimento è alla puntata di Quarta Repubblica in cui Nicola Porro ha mostrato gli insulti di un manifestante di Roma contro l'abolizione del reddito di cittadinanza. "Ancora toni violenti nei confronti degli esponenti del governo Meloni, la situazione sta diventando insopportabile. Auspico una condanna unanime da parte di tutte le forze politiche, le derive violente vanno scoraggiate senza se e senza ma".