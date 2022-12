Fazzolari, il segreto svelato che la dice lunga: il suo soprannome in FdI

07 dicembre 2022 a

a

a

Giovanbattista Fazzolari? “Dicono che Giorgia Meloni lo consideri la persona più intelligente che abbia mai conosciuto”: è quanto si legge su La Stampa, che ha dedicato un ritratto al sottosegretario all’Attuazione del programma. Si tratta di un personaggio che, per quanto rappresenti un punto di riferimento per la premier e il partito in generale, ha sempre vissuto nell’ombra. Negli ultimi giorni è però salito alla ribalta per via di alcune dichiarazioni sul Pos, tema ancora molto caldo.

"Hasta la... siempre!". Fazzolari senza precedenti: come ridicolizza la sinistra

Fazzolari ha prima assestato un affondo a Bankitalia e poi alla sinistra, canzonata con un notevole “Hasta la Visa siempre”. Figlio di un diplomatico e di un insegnante, il sottosegretario è considerato l’ideologo di Fratelli d’Italia: “È lui - scrive La Stampa - l'uomo degli spunti programmatici, quello che tiene i rapporti con il sistema produttivo, il riferimento costante della premier, con cui vanta un rapporto ultradecennale. Identificato come ‘il Gianni Letta di Giorgia Meloni’, ha fatto sapere di non ritrovarsi in questa definizione. Piuttosto nel partito lo chiamano ‘spugna’ per la sua capacità di assorbire stimoli e informazioni”.

"Complotto massonico". Il Pd insulta il governo, dem zittito in meno di un secondo

Insomma, Fazzolari è un po’ il “secchione” della Meloni, più impegnato a studiare che a partecipare ad eventi mondani. “È una persona colta ma empatica - racconta chi lo conosce a La Stampa - una enciclopedia ambulante, con la capacità di spiegare in parole semplici cose complicatissime, può farlo perché le ha capite davvero”.