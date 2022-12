Sondaggio YouTrend, "variazione significativa": dove vola FdI. Chi scende

09 dicembre 2022 a

a

a

Lorenzo Pregliasco è intervenuto in collegamento a Omnibus, su La7, per presentare la Supermedia dei sondaggi realizzati da YouTrend. Rispetto a due settimane fa i cambiamenti sono pressoché nulli: l’unico degno di nota è l’ulteriore crescita di Fratelli d’Italia. “È la conferma di un primato che anzi viene consolidato - ha dichiarato Pregliasco - quasi 30% ormai come risultato di lista, si tratta di una variazione significativa”.

La classifica dell'orrore: "Ecco La Duce", chi infanga la Meloni in Europa

“Per il resto - ha aggiunto - ci sono tante conferme: M5s e Pd continuano a essere molto vicini, la Lega e il terzo polo sono in linea con il dato delle elezioni politiche, mentre Forza Italia è stabile ma è l’unica sotto la percentuale presa lo scorso 25 settembre”. Inoltre Pregliasco ha evidenziato l’iniziativa di Giorgia Meloni, che ha aperto agli elettori il quaderno degli appunti: “È il tentativo di usare una classica tecnica comunicativa, quella del disvelamento. Questo è un escamotage comunicativo che rientra nella sua esigenza di mostrarsi vicina all’elettorato nel momento in cui non è più capo dell’opposizione ma presidente del Consiglio”.

"Meloni non parte per Alicante, al suo posto Tajani": cosa è successo

Venendo alle cifre della Supermedia, rispetto a due settimane fa si registra un’ulteriore crescita (+0,4) di Fratelli d’Italia (29,6%). Alle sue spalle lontanissimi Movimento 5 Stelle (17,2%, -0,2) e Pd (16,7%, -0,1). Sotto la doppia cifra la Lega (8,8%, +0,1), il terzo polo (7,8%, stabile), Forza Italia (6,9%, stabile). Infine tutti i partitini: l’alleanza tra Sinistra Italiana e Verdi vale il 3,6% (-0,1), a seguire +Europa (2,5%, stabile) e Italexit (2,1%, -0,1).