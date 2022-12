Meloni, la figuraccia di Pd e 5s. Sallusti: sono fessi o in malafede?

Alessandro Sallusti 09 dicembre 2022 a

E adesso chi glielo dice alla sinistra e ai Cinque Stelle che anche l'Europa vuole incentivare l'evasione fiscale? Già, perché ieri il Consiglio europeo ha approvato una raccomandazione per fissare in diecimila euro la soglia del contante, cioè il doppio di quanto proposto dal governo italiano che per questo è stato stupidamente accusato di complicità con gli evasori. Un governo complice degli evasori è una contraddizione in termini, così come lo è un ministro della giustizia nemico della giustizia, accusa quest'ultima rivolta in queste ore a Carlo Nordio dalla solita compagnia di giustizialisti.

Ogni argomentazione a difesa di questi attacchi, neppure se basata su fatti, tipo la decisione europea sul contante, riesce a spezzare l'assedio mediatico e politico e il motivo è che se discuti con persone in malafede tanto più dimostri di avere ragione tanto più ti sentirai dare torto. Non vorrei sopravvalutare l'intelligenza dei nemici di questo governo attribuendo alla malafede ciò che si può adeguatamente spiegare con la stupidità ma una cosa è certa: avanti così le opposizioni diventeranno il migliore alleato di questa maggioranza che resterà tale mi auguro il più a lungo possibile ma certamente fino a che non si manifesterà una credibile alternativa. Se Pd e Cinque Stelle continueranno a insistere sul "governo amico dei ladri", sul "reddito di cittadinanza così come è o morte" e sull'immigrazione libera ecco che Giorgia Meloni e compagnia potranno dormire sonni tranquilli.

L'errore è pensare e comportarsi come se si fosse ancora in campagna elettorale, l'aggravante è farlo senza tenere conto che quegli slogan, da "destre fasciste" a "amici degli evasori" fino a "nemici dell'Europa", sono usciti perdenti, direi umiliati, dalle urne. In altre parole: gli italiani non credono a queste cazzate, quantomeno non in misura sufficiente. Ma loro niente, insistono e lo fanno perché sono in malafede o stupidi, forse entrambe le cose contemporaneamente, come chiunque insista sulla stessa strada pur avendo accertato che è una strada senza uscita. Lunga vita a una opposizione siffatta, inutile a se stessa e al paese ma utile ad allungare la vita del Centrodestra al di là dei suoi meriti.