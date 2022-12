Governo, "nominato vice ministro": entra un big, cosa cambia nella squadra Meloni

09 dicembre 2022 a

a

a

Il Consiglio dei ministri ha nominato oggi Valentino Valentini vice ministro al ministero delle Imprese e del Made in Italy al quale il ministro Adolfo Urso, successivamente, ha assegnato la delega alla promozione e valorizzazione del Made in Italy nel mondo, alle attività di attrazione degli investimenti esteri, alle attività delle Camere di Commercio italiane all'estero e alle attività relative ai progetti dell'Unione europea e alle misure di contrasto alla contraffazione.

Al sottosegretario Fausta Bergamotto invece Urso ha delegato le attività di indirizzo generale e di supervisione dell'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia o ritardi (art. 30 del decreto legge 17/05/2022, n. 50 il c.d. "Difensore civico delle imprese"), degli incentivi alle imprese (di natura "non fiscale") della riconversione e delle crisi industriali, nonché quelle in materia di filatelia. A Massimo Bitonci vanno le deleghe su incentivi di natura fiscale in particolare per artigianato, commercio e industria, Fondo di garanzia Pmi, professioni, servizi assicurativi, rapporti con l'Ivass e vigilanza dei fondi Consap, contenzioso, e sulle attività in materia di vigilanza del sistema cooperativo e del sistema camerale, nonché le iniziative e le attività generali in materia di normativa tecnica, politiche per il consumatore, mercato, concorrenza e servizi. Il Consiglio dei ministri ha inoltre dato il via libera alla nomina di Matteo Zoppas, al posto di Carlo Ferro, nel consiglio d'amministrazione dell'Agenzia Ice.

Il Cdm ha deliberato l'attribuzione del titolo di viceministro, oltre che a Valentini, ai seguenti Sottosegretari di Stato: affari esteri e cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli; giustizia, Francesco Paolo Sisto; ambiente e sicurezza energetica, Vannia Gava; infrastrutture e trasporti, Galeazzo Bignami e Edoardo Rixi; lavoro e politiche sociali, Maria Teresa Bellucci".