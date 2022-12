Sondaggio, "doppiaggio compiuto": la Meloni sogna, ma c'è calo devastante

11 dicembre 2022 a

Il sondaggio di Monitor Italia, realizzato da Dire-Tecnè, segnala un risultato che si può definire pesantissimo sotto il profilo politico: Fratelli d'Italia infatti doppia il Partito Democratico.

Il partito del premier non si ferma più toccando quota 30,5%, con un incremento dello 0,1% rispetto alla scorsa settimana. Ma le buone notizie per il centrodestra non finiscono qui. Infatti anche la Lega di Matteo Salvini è in forte crescita e guadagna lo 0,2 per cento in soli sette giorni salendo così all'8,7 per cento. Dati positivi anche per Azione/Italia viva, di Carlo Calenda che sale dello 0,1% rispetto a una settimana fa, portandosi così al 7,6%. Invariata invece Forza Italia, che non si sposta rispetto al 7,3% dell'ultima rilevazione.

Continua a scendere il Movimento 5 stelle dopo la rimonta delle scorse settimane. Il Movimento di Conte è comunque al secondo posto dopo Fratelli d'Italia, al 17,3% (-0,1%). Non c'è pace invece per il Pd di Letta che sta attraversando le turbolenze del cambio della guardia con il nuovo congresso all'orizzonte e la sfilza di candidati alla segreteria. Il Pd perde un ulteriore 0,2%, arrivando al 16,4%. In salita invece l'Alleanza Verdi Sinistra e arriva al 3,5 (+0,2%). Fanalini di coda +Europa al 2,5%, e Italexit di Paragone all'1,8% (-0,1%).