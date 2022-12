Matterella, dove si è contagiato? La voce che ribalta tutto

11 dicembre 2022 a

Dove si è contagiato Mattarella? A dare qualche indizio ci pensa Marzio Breda, cronista del Corriere profondo conoscitore delle dinamiche del Colle. E Breda ribalta gli scenari introducendo un nuovo elemento che potrebbe scagionare i presenti sul palco d'onore alla prima della Scala. "Se, come spiegano i medici, il tempo di incubazione è di due-cinque giorni, probabilmente sarà accaduto tra Monza e Milano, dove il capo dello Stato ha trascorso quarantotto ore intense (inframmezzate da un faticoso va e vieni con Roma), tra martedì e mercoledì, sempre circondato da moltissima gente", afferma Breda.

Dunque anche la "pista" di Monza potrebbe essere valida per tracciare il quadro del contagio del presidente. "Dalla Conferenza della Regioni presso la Villa Reale del capoluogo della Brianza, il 6 dicembre, alle tappe nella sede della Bocconi, alla prefettura e alla Scala, il giorno 7. Basterebbe l’immagine del palco reale del teatro, gremito come non mai, a dare l’idea di come si fosse abbandonata la minima cautela anticontagio", aggiunge Breda.

E al Colle, ricorda sempre Breda, in tanti avevano preso il Covid ed era stato raccomandato l'uso della mascherina davanti a Mattarella. Intanto Mattarella continua a lavorare per partecipare ai prossimi incontri e vertici in programma. Il presidente lo farà online, tra gli appuntamenti in agenda ci sono: l’inaugurazione dell’anno accademico della scuola di perfezionamento della Polizia, a Roma, il 12 dicembre, il convegno sull’Europa e la guerra in Ucraina, sempre nella capitale. E poi la cerimonia di auguri di fine anno al Corpo diplomatico, il 16, auguri da bissare il 20 con le alte cariche dello Stato.