Qatargate, l'ira di Lollobrigida: "Italia danneggiata", sinistra asfaltata

12 dicembre 2022 a

a

a

L'inchiesta per corruzione che ha travolto il Parlamento europeo tocca inevitabilmente anche l'Italia e i suoi cittadini. Ne ha parlato il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida: "Auspichiamo che l’Europa e l’Italia siano protette da queste situazioni, perché è fondamentale che le Istituzioni europee e la nostra Italia non siano accomunate ad atteggiamenti individuali gravi, gravissimi, che noi condanniamo senza alcun tipo di sconto. Da questo punto di vista il nostro governo e tutti gli italiani sono purtroppo danneggiati da atteggiamenti di questa natura".

Qatar, colpo di scena: che fine ha fatto chi insultava Salvini, ora è tutto chiaro

Rispondendo a una domanda sui presunti casi di corruzione al Parlamento Ue, poi, Lollobrigida ha continuato: "È penoso e squallido quello che sta venendo alla luce. Ci preoccupa molto. Credo sia un elemento particolarmente grave che proprio forze politiche che spesso si ergono come paladine della moralità siano invece coinvolte proprio su settori fondamentali, come quelli della difesa dei diritti e dei lavoratori, come protagonisti di vicende inquietanti".

Panzeri & Co, quei compagni perfetti per essere corrotti

Infine, il ministro ha spiegato che bisogna comunque aspettare che la giustizia faccia il suo corso: "Io sono garantista, per cui aspetto l’esito delle indagini, ma evidentemente anche l’atteggiamento dei partiti ai quali aderiscono i protagonisti di queste vicende non fa ben sperare nell’onestà delle persone coinvolte". Il riferimento è, ovviamente, alla sinistra.