Commissione Bilancio, il Pd occupa l'aula: a cosa si sono ridotti

Caos in commissione Bilancio alla Camera, dove il Pd ha deciso di occupare i banchi in maniera simbolica per protestare contro l’assenza dei membri del centrodestra, ancora impegnati in una riunione di maggioranza con i ministri Giancarlo Giorgetti e Luca Ciriani. I dem hanno colto la palla al balzo per creare un caso: “È una situazione surreale, tanto più che il governo chiede una mano alle opposizioni”, ha denunciato Debora Serracchiani.

Alla capogruppo del Pd alla Camera si è subito accodata la deputata Chiara Gribaudo: “Commissione Bilancio convocata, si dovrebbe parlare di manovra. Maggioranza, assente. Nemmeno un relatore. Un sottosegretario si collega senza nemmeno farsi vedere in video. Occupiamo i banchi, non ci stiamo a discutere così una legge di Bilancio di cui non sappiamo niente”. L’errore del centrodestra è stato offrire al Pd un appiglio per fare casino, in un momento storico in cui non riesce a intestarsi neanche il ruolo di opposizione, che invece è ad appannaggio di Giuseppe Conte e del Movimento 5 Stelle.

Dopo le proteste sollevate dai dem per l’assenza, anche in collegamento, dei tre relatori di maggioranza, il presidente della commissione, il forzista Giuseppe Mangiavalori, ha effettuato una telefonata per verificare la situazione: “Che non siano collegati lo vediamo tutti, ci potrebbe essere un problema tecnico". Dopo poco sono tornati in commissione due dei relatori, Paolo Trancassini di FdI, e Silvana Comaroli della Lega.