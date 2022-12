Sondaggio YouTrend, Salvini e Meloni volano: chi crolla

16 dicembre 2022 a

Il centrodestra è inarrestabile. A confermarlo l'ultima Supermedia firmata YouTrend/Agi. Fratelli d'Italia ancora una volta presiede il podio arrivando al 30,1 per cento con un incremento dello 0,5. Segue, anche in questo non si registrano grandi cambiamenti, il Movimento 5 Stelle. La forza politica di Giuseppe Conte si piazza al 17,3. Perde invece ancora voti il Partito democratico. I dem crollano ancora dello 0,4 per cento e si fermano al 16,2.

Novità, sempre positive, per la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio è sulla cresta dell'onda e guadagna lo 0,2. Crescita che porta il partito all'8,6 per cento. Poco più dietro il Terzo Polo, l'alleanza formata da Azione e Italia Viva che si lascia alle spalle uno 0,1 per cento e va al 7,6. Forza Italia scende dello 0,4 e va al 6,5. Fanalini di coda: Verdi-Sinistra italiana al 3,6 (-0,1 per cento), +Europa di Emma Bonino al 2,6 (+0,1), Italexit con Gianluigi Paragone al 2,2 (-0,1), Unione Popolare di Luigi de Magistris all'1,7 (-0,1) e Noi Moderati all'1,4 (+0,3).

Insomma, il centrodestra totalizza il 46,6 per cento con una notevole crescita dello 0,6 a discapito di quel centrosinistra ormai allo sbando. Non a caso, di pari passo, cresce la fiducia nell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Il governo passa da un indice del 50 per cento al 54 attuale. Il ministro preferito? Il titolare degli Esteri, Antonio Tajani. A sorpresa, visto che si tratta dell'esponente del partito con meno consensi all'interno della coalizione, l'azzurro porta a casa il 58 per cento di gradimento.