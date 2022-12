Calderoli contro Soumahoro: "Togliti quegli stivali"

18 dicembre 2022 a

Roberto Calderoli a dir poco indignato. Di fronte allo scandalo Qatargate che ha travolto sinistra ed Europarlamento, il ministro della Lega non si trattiene: "Farmi fare la lezioncina dei maestri della sinistra dopo quello che sta accadendo a Bruxelles? E dicono che sono parte lesa... Col cavolo che sono parte lesa. Li hanno candidati e loro ne rispondono". Ospite del decennale di Fratelli d'Italia, il titolare dell'Autonomia non risparmia neppure Aboubakar Soumahoro. E dopo che la moglie del deputato è finita nel registro degli indagati con l'accusa di "dichiarazione fraudolenta", Calderoli sbotta: "A chi si permette di interrompere il presidente del Consiglio perché gli ha dato del tu come è da sempre in uso in Parlamento, dico, gli stivali sporchi te li togli perché stai sporcando l'istituzione; e non soltanto tu ma anche qualche parente che non sta rigando dritto...".

Il riferimento è lo scontro in aula fra Giorgia Meloni e Soumahoro, quando quest'ultimo ha contestato la premier di non avergli dato del "lei". Tornando sul tema "autonomia", che lo vede impegnatissimo, il senatore ricorda ai dem che queste materie "le ha scritte la sinistra. Mi spiace ancora una volta aver trovato in commissione quella supponenza della sinistra che deve fare la lezioni, non lo sopporto più".

L'obiettivo di Calderoli è infatti quello di tirare dritto. A maggior ragione se si considera che "la riforma costituzionale ha un ritmo diverso, l'autonomia è una legge ordinaria che presuppone il senso delle intese". Da qui l'auspicio: "Intendo procedere ad alta velocità sia sul semipresidenzialismo che sull'autonomia". Anche se sulla strada non mancheranno ostacoli.