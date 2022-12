Renzi: "Dove sono finiti i soldi della 18App?"

20 dicembre 2022 a

"Buongiorno, scusate il mio tono arrabbiato": inizia così il video che Matteo Renzi ha pubblicato sui social, puntando il dito contro il governo per aver - a suo dire - fatto uno "scandaloso scambio Serie A-18App". "Quello che sta accadendo è uno dei più grandi scandali a cui io ho assistito da quando sono in Parlamento - ha proseguito il leader di Italia viva - hanno presentato la riforma della 18App che prevede zero soldi nel 2023. Così recuperano 230 milioni di euro, che era il budget della 18App, per le società di serie A".

L'accusa di Renzi contro il governo, quindi, è di aver messo "nel bilancio 890 milioni di euro per i Presidenti della Serie A. Io lo trovo uno scandalo, uno schiaffo ai giovani e alla cultura". Poi il dito puntato contro i media: "Sapete perché molti non ne parlano? Perché molti media hanno le società di calcio e quindi non fanno polemica".

"Vi prego, fatevi sentire", questo l'appello finale del senatore. Che poi ha invitato tutti i suoi seguaci a firmare la petizione da lui promossa proprio sulla 18App: "Fate girare i link, fatevi sentire sui social. Mai visto uno scandalo di questo genere".