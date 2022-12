Matteo Salvini al posto della Meloni: "Il Cdm lo presiedo io"

21 dicembre 2022 a

Per Giorgia Meloni salta l'ospitata da Bruno Vespa e non solo. Come annunciato da Matteo Salvini, i piani cambiano: "Visto che Giorgia ha qualche linea di febbre, il consiglio dei ministri devo presiederlo io fra pochi minuti". Le parole del ministro alla Infrastrutture nonché vicepremier al convegno "Noi, il Mediterraneo", arriva dopo le indiscrezioni ministeriali. Diverse fonti hanno fatto sapere che verrà rinviata a domani - causa indisposizione - la presenza del presidente del Consiglio nello speciale Porta a Porta.

Il Consiglio dei ministri è invece convocato per mercoledì 21 dicembre alle ore 11.30, a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno della riunione: decreto legge recanti disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, il cosiddetto decreto Milleproroghe; disegno di legge di ratifica ed esecuzione dello scambio di note verbali concernente il rinnovo dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022.

Previsto sul tavolo anche il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive con Allegato, fatto a Roma il 24 maggio 2022; e il decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (Ue) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti, e della direttiva (Ue) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Infine leggi regionale e varie ed eventuali.