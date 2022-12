Manovra, le novità "su proposta Pd": cosa cambia in Commissione

21 dicembre 2022 a

a

a

Continua a prendere forma la legge di bilancio su cui la maggioranza continua a lavorare a tappe forzate per apportare limature e modifiche. I tempi sono stretti: bisognerà approvare la finanziaria entro il 31 dicembre, per scongiurare l'esercizio provvisorio che di fatto bloccherebbe l'Italia per un anno intero, e la prospettiva concreta è quella di approvarla alla Camera entro Natale, e fare lo stesso al Senato entro Capodanno. E significativo è il fatto che siano stati recepiti degli emendamenti presentati dal Pd: un segnale piuttosto chiaro di apertura alle opposizioni.

"Picconata a Meloni". Manovra, la trappola: gira una voce in Transatlantico...





Reddito di cittadinanza - Nuova stretta sulla misura-bandiera del Movimento 5 Stelle, salta "l'offerta congrua". In altre parole, i percettori perderanno il diritto all'assegno in caso di rifiuto di prima offerta qualunque sia quest'ultima. La commissione Bilancio della Camera ha approvato l'emendamento riformulato a firma Lupi (Noi Moderati). E' congrua l'offerta che considera le esperienze e competenze maturate e anche la distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento (entro 80 chilometri e raggiungibile in 100 minuti con mezzi di trasporto pubblici).

Reddito di cittadinanza (quasi) cancellato: sì in Commissione, svolta radicale

Smart working - Sarà prorogato fino al 31 marzo ma solo per i lavoratori fragili. La norma varrà sia nel pubblico sia nel privato. I lavoratori coinvolti se necessario potranno esercitare anche un'altra mansione. Non si citano invece i genitori di figli under 14. Il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile "anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento".

Bonus psicologo - Diventa permanente e sale a 1.500 euro (dagli originari 600 euro). E' la modifica apportata alla misura introdotta lo scorso anno con il decreto Milleproroghe. Accolto l'emendamento presentato dal Pd in commissione Bilancio della Camera. Confermato il tetto Isee a 50.000 euro per ricevere il contributo.

Reddito alimentare - "Contro spreco e povertà": la misura partirà nelle aree metropolitane ed è destinato a chi è in povertà assoluta. I fondi a disposizione sono di 1,5 milioni per il 2023 e 2 milioni per il 2024. I prodotti invenduti della distribuzione alimentare finiranno alle categorie fragili.

Bonus mobili - Prorogato con soglia a 8mila euro anziché a 5.000 euro, come già previsto. Il bonus comprende anche grandi elettrodomestici green in caso di interventi di ristrutturazione della casa.

Salva-sport - Via libera all'emendamento pensato per aiutare economicamente federazioni e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, che potranno pagare in 60 rate, con la maggiorazione del 3%, le tasse sospese per il Covid in scadenza il 22 dicembre. Si tratta complessivamente di 889 milioni di euro.