Giorgia Meloni ai suoi: "Non sarà un Natale facile neache per me"

"A voi lo posso dire". Giorgia Meloni, a colloquio con i parlamentari di Fratelli d'Italia alla Camera, conferma l'indiscrezione bomba sganciata poche ore prima da Dagospia. "Sono in partenza stasera per l'Iraq - annuncia la premier e presidente di FdI nell'incontro a porte chiuse con i suoi onorevoli a Montecitorio, per uno scambio di auguri natalizio. "Ho deciso di portare gli auguri di Natale a tutti i nostri militari impegnati nelle missioni di pace", ha aggiunto tra gli applausi dei presenti, tutti in piedi.

"Voi sapete che in Iraq l'Italia ha il comando della missione Nato - ha proseguito il presidente del Consiglio -. Ci sono altri 4-5 ministri in partenza per altrettanti teatri dove sono impegnati i nostri militari. E' un gesto simbolico per dare un segnale importante a queste persone che sicuramente si sacrificano più di noi". Secondo Dagospia, la Meloni visiterà le basi militari di Erbil e Baghdad accompagnata non dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ma dal fedelissimo sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. Le parole della Meloni sulle missioni degli altri ministri sembrano chiarire il piccolo "giallo".

Nell'incontro con gli esponenti di Fratelli d'Italia, non ha nascosto i problemi della maggioranza sulla manovra ma ha rivendicato con orgoglio l'operato del centrodestra: "Possiamo già essere fieri del nostro lavoro", ha detto ringraziando i parlamentari per il lavoro che li porterà a stare in Aula anche nel periodo delle feste, ma anche il governo sarà al lavoro. "Anche per me non sarà un Natale facile" ma, ha detto, "il gioco vale la candela".

"Rispetto a chi auspicava e prefigurava una partenza di questa maggioranza e di questo governo come una catastrofe, tutto il racconto che è stato fatto su di noi sta loro tornando indietro come un boomerang", ha concluso la Meloni", salutando "i gufi" che tifano fallimento, se non addirittura esercizio provvisorio.