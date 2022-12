Panzeri, nuovo scandalo: "Ha preso 25mila euro cash", siluro sulla sinistra

22 dicembre 2022 a

Non solo Qatar. Emerge infatti un'attività simile a favore della Mauritania per la quale Francesco Giorgi, assistente parlamentare, e Antonio Panzeri, ex eurodeputato, avrebbero ricevuto soldi. Più nel dettaglio il primo sarebbe stato retribuito con un affitto, sembrerebbe - spiega il Corriere della Sera - fittizio, per il suo appartamento da 1.500 euro al mese più 300 di spese, mentre Panzeri avrebbe incassato "25 mila euro cash".

Intanto dalle indagini spuntano le bugie dietro il lavoro con la Ong Fight Impunity. Il vero obiettivo era quello di influenzare la politica del Parlamento europeo per il quale erano stati reclutati dai Servizi segreti del Marocco e da personaggi del Qatar che li hanno ricoperti di denaro. I servizi belgi sono convinti si possa parlare di "diversi milioni di euro", arrivati dai due Paesi al fine di migliorare la loro immagine.

Eppure, viene da chiedersi, dove sono finiti tutti questi soldi? Sempre stando a un'informativa degli 007, Giorgi vorrebbe investire in un immobile, "Panzeri usa il denaro in due modi: per mantenere un tenore di vita superiore alle sue entrate" e per pagare personaggi "di vertice nel mondo istituzionale europeo". Un aspetto che farebbe pensare che la vicenda è ben più grande di quanto ci si immagini. Non a caso le indagini parlano di "una rete" che corrompeva ricevendo direttive dall'agente marocchino Mohamed Belharache tramite l'ambasciatore di Rabat a Varsavia, Abderrahim Atmoun, lo stesso che pagava il "lavoro" a Panzeri e Giorgi. Per ordini e denaro dal Qatar c'era "l'algerino" Boudjellal. Stessa storia anche in Marocco e, è il sospetto, in Mauritania.