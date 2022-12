Manovra, stasera la fiducia. Lollobrigida avverte: "Chi accende fuochi li spenga"

23 dicembre 2022 a

La manovra arriva in porto. Salvo sorprese, questa sera cominceranno le operazioni di voto per la fiducia sulla Legge di Bilancio. Dopo una giornata convulsa, quella di ieri, e una notte di tensioni, entro l'alvba della Vigilia di Natale la manovra dovrebbe essere una questione risolta. Il premier Giorgia Meloni ha mantenuto la parola e di fatto per i gufi che prevedevano l'esercizio provvisorio ci sarà una amara sorpresa. Alle 20,30 di ieri sera il ministro Luca Ciriani ha posto la questione di fiducia e di fatto introno alle 19 di oggi dovrebbero iniziare le operazioni di voto. La sinistra, da Letta a Conte, hanno soffiato sul fuoco accusando l'esecutivo di essere irresponsabile.

Un ritornello a cui siamo già abituati da tempo e che ha prodotto solo ritardi nell'approvazione finale del testo. Ma a mettere le cose in chiaro è stato il ministro Lollobrigida che ha affermato: "Ci sono state stagioni in cui c’è stato chi ha soffiato sul fuoco e poi non si è riuscito a spegnerlo, come con il terrorismo". Parole forti che sono rivolte direttamente alle opposizioni che accusano il governo di trascinare il Paese verso il "dramma sociale". Frasi che servono a nascondere il fallimento di una sinistra che ha perso le elezioni e le prova tutte per mettere in difficoltà l'esecutivo usando sempre la stessa arma: l'odio sull'avversario politico. Il gioco della sinistra è sempre lo stesso: agitare lo spauracchio delle tensioni sociali per denigrare il governo. Ma questa volta il trucco non è riuscito, la Meloni e il suo esecutivo tirano dritto.