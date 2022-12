Maria Elena Boschi, maxi-scollatura e mini-gonnellina: pazzesca...

26 dicembre 2022 a

Gli auguri di Maria Elena Boschi su Instagram scatenano una tempesta di critiche sulla deputata di Italia Viva. "Buon Natale", scrive la renziana di ferro. Due parole, le più abusate e banali. E allora cosa manda su tutte le furie i commentatori? Semplice, le due foto a corredo: la Boschi, radiosa, posa con una maglietta nera trasparente, reggiseno a vista, con ampia scollatura a V, abbinata a una gonnellina scozzese molto, molto corta. Sotto, collant neri. Nella seconda foto, l'ex ministra delle Riforme condisce il tutto con sguardo ammiccante e posa vezzosa, con volto di tre quarti rispetto all'obbiettivo del fotografo.

Chi la segue, si divide. "Ma perché una politica non può essere anche sexy? - scrive un utente - L'importante è la sua preparazione e la sua intelligenza. Poi se è anche sexy ben venga". Di parere opposto una signorina che la ammonisce: "La prego. Lei è intelligente. Faccia politica non riduca la politica come dice la Marzano ad altro iniziato da Berlusconi".

C'è chi scade nel volgare ("Facci sto piacere, apriti Onlyfans e lascia la politica, ci faresti doppiamente felici) e chi invece riporta tutto a un piano politico: "Semplicità, eleganza, intelligenza... Buon Natale onorevole Boschi, spero che l'Italia un domani sia più unita e un paese da fare invidia al mondo intero... Ma mi auguro tanto che i meridionali non siano più obbligati a emigrare e allontanarsi dalla propria terra in cerca di lavoro... Perché al Sud manca il lavoro come il pane".