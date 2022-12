Nicola Porro: "Caz***, ci hanno distrutto!". Manovra, lo sfogo violentissimo

27 dicembre 2022 a

Non si ferma nemmeno a Natale, Nicola Porro. E festeggia il 25 dicembre con un piccantissimo commento video alla manovra licenziata dal governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni e approvata alla Camera poche ore prima, dopo un dibattimento fiume a Montecitorio.

Per il conduttore di Quarta repubblica, la legge di bilancio targata Meloni "è una manovra che non vale nulla, per due terzi è sulle bollette". La mancanza di fondi e risorse e la drammaticità di una situazione da tamponare con assoluta emergenza sono senza dubbio alibi a favore della nuova maggioranza, chiamata a formulare una finanziaria in un mese di tempo per non arrivare all'esercizio provvisorio, che avrebbe di fatto ingessato l'Italia per i prossimi 12 mesi. Ma questo non basta, spiega Porro, perché resta il vizio di fondo che accomuna tutta la politica italiana.





"In uno Stato che spende 1.100 miliardi ogni anno, dovrebbe esserci una regola sacrosanta: ridurre la spesa". Siamo dei drogati attaccati alla mammella dello Stato, ognuno di noi becca qualche piccola elemosina di spesa pubblica". Quindi i crudi dati, nero su bianco. Tanto sconcertanti quanto immutabili. Anzi, peggiorati di anno in anno, finanziaria dopo finanziaria.

"A fronte di 1.700 miliardi di PIL, 2.700 sono i miliardi del debito pubblico e 1.100 quelli della spesa pubblica. Siamo dei pazzi, ci hanno distrutto, tutti, da Berlusconi al Pd fino alla Meloni. Vogliono solo finanziarie le proprie proposte. Spendiamo per tutto: per le pensioni, per la Sanità, per i sostegni alla cultura e per quelli alle imprese, per l'Istruzione pubblica, per gli ospedali. Caz***o, per tutto! - esplode Porro - Ma chi li paga tutti questi soldi?". La risposta (scontata) alla prossima legge di bilancio.