Giorgia Meloni spiazza tutti: "Cosa farò dopo la politica"

La politica? Per Giorgia Meloni è e sarà solo una parentesi. Nella lunghissima conferenza stampa di fine anno a Palazzo Chigi, la premier ha affrontato con i giornalisti presenti un numero quasi infinito di temi. Per la gioia, forse, di chi l'aveva accusata di fuggire dalle domande e di non rispettare i cronisti.

Video su questo argomento

"Considero molto positivamente gli stimoli che mi sono stati dati nell'affrontare la materia della professione giornalistica e dell'Ordine, sulla quale sono assolutamente disponibile a lavorare insieme - ha esordito la Meloni dopo i ringraziamenti di rito -. Lo dico da presidente del Consiglio dei ministri e anche da iscritta all'Ordine dei giornalisti, perché insomma considero sempre che un giorno tornerò alla mia professione. Ho sempre pensato che la politica dovesse essere un passaggio transitorio nella vita di ciascuno di noi e che un giorno tornerò alla mia professione. Da iscritta all'albo dei giornalisti, guardo sempre con un occhio di favore a quella che è anche la mia professione ma che è soprattutto una professione fondamentale in un ordinamento democratico com'è il nostro, guardando alla responsabilità che si porta dietro ma con condizioni di libertà, di stabilità e salariali adeguate".





"Dopo la politica vorrei tornare al giornalismo": guarda il video de L'aria che tira



"Sarò contenta di incontrare il presidente dell'Ordine su temi come questi perché ci può essere anche una iniziativa del governo ad affrontare materie che negli ultimi decenni non si è riuscito ad affrontare adeguatamente". Meloni ha poi ringraziato tutti sottolineando come la conferenza di fine anno sia una novità per tutti, per lei e per i cronisti, ricordando come il governo di centrodestra sia in carica solo da pochi mesi, e che dunque non possa rendere conto di un intero anno di lavoro.