Matteo Salvini, il piano per l'Italia: "Ecco gli obiettivi per il 2023"

Matteo Salvini ha le idee molto chiare sul nuovo anno che si è appena aperto. Il leader del Carroccio sta portando avanti dal ministero delle Infrastrutture un grande rilancio degli investimenti per il Paese. Interventi su strade, ferrovie e porti potrebbero mettere l'Italia sulla strada di uno sviluppo duraturo e soprattutto dare slancio anche al settore occupazionale. E così il segretario della Lega che vede una crescita costante nei sondaggi del partito, spiega quali sono gli obiettivi principali da raggiungere a cominciare da questo anno. "Le priorità della Lega per il 2023? Lavoro, lavoro e ancora lavoro.

Per quello che mi riguarda quindi aprire cantieri, far lavorare ingegneri, genitori, artigiani e operai, con un 2023 all’insegna di gru ovunque, opere pubbliche, strade, ferrovie e infrastrutture più moderne e sicure. Per la Lega, stipendi e pensioni più alti, che in legge di bilancio abbiamo già cominciato a fare, e bollette di luce e gas sempre meno care. Limitare gli sbarchi clandestini e approvare l’autonomia sono obiettivi dei prossimi mesi, come tagliare gli sprechi del reddito di cittadinanza e usare quei soldi per dare lavoro vero ai giovani", ha affermato il segretario leghista Matteo Salvini ad ’"Affaritaliani.it". Insomma l'agenda del governo è pronta.