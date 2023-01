Qatargate, partita la "Fase 2": chi rischia

01 gennaio 2023 a

Si sta per aprire la “Fase 2” del Qatargate. Lo scrive La Repubblica, secondo cui lo scandalo è soltanto all’inizio: novità importanti sono attese la prossima settimana, quando la procura di Bruxelles farà partite una “nuova esplorazione”. Già da lunedì 2 gennaio si potrebbe assistere a un salto di qualità dell’inchiesta, con il Parlamento europeo che stavolta sarà chiamato direttamente in causa: dovrà esprimersi formalmente sul Qatargate.

“Proprio in queste ore - si legge su La Repubblica - è partita una comunicazione ufficiosa da parte dei magistrati belgi all'ufficio di presidenza dell'EuroCamera. Per avvertire che gli inquirenti stanno valutando di spedire in tempi molto brevi la richiesta di revocare l'immunità ad alcuni parlamentari europei”. Il quotidiano diretto da Molinari fa anche i nomi di chi starebbe per finire nel mirino della procura di Bruxelles: si tratta dell’italiano Andrea Cozzolino e del belga Marc Tarabella; sospesa, invece, la posizione di Maria Arena, belga di origini italiane.

“Questo passaggio - sottolinea La Repubblica - determinerebbe inevitabilmente l'espansione a macchia d'olio dello scandalo. Nuovi atti, nuove indagini, nuove perquisizioni. A questo, infatti, servirà la revoca dell'immunità. Senza la quale i magistrati non possono invece non fare alcunché. Gli europarlamentari possono essere raggiunti dai provvedimenti giudiziari solo in caso di flagranza di reato”.