In Onda, il retroscena di Bonaccini: "Mi ha chiamato la ministra Santanchè"

"Cosa ha imparato il Pd in questi 100 giorni di governo Meloni?": Marianna Aprile ha posto questa domanda a Stefano Bonaccini a In Onda su La7. Il governatore dell'Emilia Romagna, nonché candidato alla segreteria del partito dem, ha risposto: "Abbiamo imparato che bisogna organizzarsi per fare un'opposizione credibile, né sguaiata né urlata. Ogni volta che si è contrari o critici su un provvedimento bisogna avere un'alternativa pronta o si possono anche fare le cose insieme se serve".

A tal proposito, Bonaccini ha raccontato: "Mi ha chiamato pochi minuti fa la ministra del Turismo Daniela Santanchè". Il motivo? Il periodo di grande difficoltà che stanno vivendo le stazioni sciistiche: "Il non avere neve sta mettendo in grande crisi le stazioni sciistiche - ha spiegato il governatore - abbiamo chiesto un tavolo per delle soluzioni a favore di chi lavora e fa impresa in quei territori, mi ha fatto piacere che la ministra abbia risposto prontamente".

Il presidente della regione Emilia Romagna, però, ha anche criticato il governo per le recenti misure prese nell'ambito della manovra: "E' incredibile che con quello che hanno promesso quando non erano al governo, penso a Fratelli d'Italia, hanno tolto addirittura tutti i benefici introdotti nei mesi scorsi da Mario Draghi".