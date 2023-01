Conte e Olivia, bomba in Parlamento: lo scandalo-scorta

07 gennaio 2023 a

a

a

Il caso di Giuseppe Conte e Olivia Paladino a Cortina arriva in Parlamento. Il Terzo polo infatti vuole chiarezza dal leader del Movimento 5 stelle e ha presentato una interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - prima firmataria è la senatrice Silvia Fregolent di Italia Viva - in cui si sottolinea il costo delle lussuose camere del Grand Hotel Savoia, "la cui tariffa minima in quel periodo è superiore ai 1.500 euro per pernottamento".

"Olivia è miliardaria. E Giuseppe oggi...". Le parole (pesanti) dell'ex moglie di Conte

La domanda è se il Viminale è "a conoscenza di quanto riportato in premessa e se la scorta dell'onorevole Giuseppe Conte è stata impegnata a tutela dello stesso a Cortina d'Ampezzo durante il suo pernottamento nel periodo di capodanno, con quante unità, dove è stata fatta alloggiare e quanto sia stato speso dalle forze dell'ordine per il suddetto periodo". E ancora evidenzia il silenzio del leader del M5s su "quanto sia costato l'intero soggiorno e chi lo abbia pagato".

Ecco come Conte resiste in seggiovia a Cortina

Il Giornale ha contattato il Grand Hotel Savoia, che però per "motivi di privacy" non ha fornito alcuna informazione né sul soggiorno dell'ex premier né sul costo. Secondo il Terzo Polo "elementari ragioni di opportunità imporrebbero estrema chiarezza circa il pagamento del suddetto soggiorno, cionondimeno è opportuno comunque verificare quanto sia stato speso per la trasferta e la protezione dell'ex Presidente del Consiglio per il suo soggiorno nella predetta località".