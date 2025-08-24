Ong Mediterranea sfida il governo e porta i migranti a Trapani

Altro braccio di ferro tra le Ong pro-migranti e il governo italiano. La nave Mediterranea Saving Humans ha infatti fatto sbarcare a Trapani 10 migranti soccorsi in mare, disobbedendo all'ordine del Viminale di dirigersi a Genova. L'Ong guidata da Luca Casarini ha motivato la decisione spiegando che i naufraghi avevano bisogno di cure urgenti.

"Disobbediamo a un ordine ingiusto e inumano del ministero dell’Interno - ha spiegato il capomissione Beppe Caccia -, ma così facendo obbediamo al diritto marittimo, alla Costituzione italiana e alle leggi dell’umanità".

Immediato il soccorso rosso alla Ong. Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, definisce il governo guidato da Giorgia Meloni "inutilmente feroce" nella sua politica sull'immigrazione, accusandolo di "giocare con le vite umane".

Fa un ulteriore passo in avanti Filippo Blengino, segretario dei Radicali italiani, che dalle parole passa direttamente ai fatti: "La nave Mediterranea ha scelto Trapani contro l'ordine assurdo del Ministero dell'Interno che voleva costringerla a sbarcare a Genova, imponendo giorni di navigazione inutile e pericolosa a persone già stremate. È un atto di disobbedienza civile e insieme di piena legalità: ha rispettato il diritto del mare e la Costituzione, non la crudeltà burocratica di un governo che usa la sofferenza come deterrente politico". Proprio per questo motivo, aggiunge Blengino, "Radicali Italiani sta con Mediterranea e mette a disposizione i propri legali, pronta a sostenere nuove azioni di disobbedienza civile e umana delle Ong che salvano vite, finché il salvataggio in mare non sarà finalmente riconosciuto come un dovere e non come un reato. Finché a essere considerato criminale non sarà più chi disobbedisce per umanità ma chi, come Piantedosi, obbedisce solo alla propaganda".